Cat Casino — официальный сайт, рабочее зеркало

Игорный клуб Cat Casino начал свою работу только в 2021 году на основе лицензии Кюрасао (номер 365/JAZ) и уже завоевал огромную популярность среди гемблеров. Причины кроются в шикарном разнообразии развлечений и условиях для клиентов. Например, здесь не допускают лудомании и помогают с рабочими зеркалами.

Общие плюсы

Данное онлайн казино сотрудничает с ведущими разработчиками: «NetEnt», «Microgaming», «Amatec», «Quickspin» и др. Это гарантирует наличие сертифицированного оборудования и его запуск с серверов провайдеров. Благодаря чему не допускается постороннее вмешательство в эти процессы.

Прочие плюсы Cat Casino:

Комфортное оформление и структура официального сайта. Адаптивная мобильная версия. Шикарный развлекательный арсенал. Выгодные поощрения. Предоставление рабочих зеркал при надобности. Саппорт с графиком 24/7. Связь – чат, почта. Удобная финансовая политика.

Обзор главного ресурса

Официальный сайт Cat Casino имеет интерфейс на строгом светлом фоне с доминированием синих и белых тонов. Структура устроена следующим образом (сверху – вниз):

Раскрывающийся блок с гербом онлайн казино, ссылками на игротеку, бонусы, вход, регистрацию. Во второй части: правила, переключатель языков, принципы честной игры и удержания от азарта. Шапка: эмблема клуба, регистрационная и впускающая клавиши, фильтр поиска слотов. Слайд-шоу из баннеров. Горизонталь с пунктами, ведущими к играм, подаркам и джекпотам + поисковый фильтр и список провайдеров. Блок развлечений. Предложения представлены кликабельными картинками. Здесь разделы игровых автоматов, столов и зал с реальными крупье. Турниры. Отражены актуальные и предстоящие состязания. Баннер со сведениями о джекпоте. Спектр поставщиков игорной аппаратуры. Доступные направления для транзакций. Финишный сектор. Повтор символики, нюансы безопасности, информация о Cat Casino и лицензии.

П.6 отображён кратко. Для раскрытия всего диапазона применяются кнопки «Подробнее» и «Загрузить ещё игры». Для связи с поддержкой нужно нажать статичный красный прямоугольник, устроенный справа.

Для любителей мобильного досуга

Зайти на официальный сайт заведения можно с гаджета. Для этого не требуется загрузка приложений. Вариация открывается в браузере и оперативно адаптируется к любым дисплеям.

В ней корректно и компактно отражены все компоненты и разделы, и стабильно работают все слоты. Но на старых девайсах возможны дилеммы при посещении Live Casino. Поскольку для нормального показа трансляции нужна хорошая мощность.

Обход ограничений

Из-за политики надзора вход в онлайн казино блокируется. Публика остаётся без досуга, а клуб – без клиентов. Проблема решается благодаря рабочему зеркалу.

Cat Casino предоставляет его в рассылках и в чате саппорта. Так аудитория получает иммунитет от неприятных лимитов.

Те, кто изначально не могут попасть на портал, вынужден искать рабочие зеркала самостоятельно или использовать вспомогательные технологии.

На деле всё гораздо проще. Входите на официальный сайт Cat Casino через наше рабочее зеркало (линк «Перейти»), актуальное и стабильное всегда.

Создания профиля

Стать клиентом этого онлайн казино несложно, посетите официальный сайт, кликните по слову «Регистрация», согласитесь с бонусом или игнорируйте его и заполните форму:

Имя и фамилия. Е-мейл. Пароль. Валюта. Промокод (при наличии). Страна. Галки возле согласия с правилами Cat Casino и своим совершеннолетием.

На втором этапе в «Настройках аккаунта» (вкладка в меню в верхнем углу справа, с синим кружочком), дополняйте анкету такими сведениями:

Дата рождения. Телефонный номер. Пол. Город. Индекс. Адрес. ПЗП (при желании). Банк: название, код филиала, счёт в нём. Пароль (варьируется при необходимости).

Место последней фазы – страница «Верификация». Сюда загружаются сканы паспорта и селфи с ним. После успешной проверки открываются полные функции онлайн казино, включая получение солидных сумм.

Денежные нюансы

Для проведения таких операций в заведении существуют такие способы:

Виза и Мастеркард.

Биткоины.

Лайткоины.

Эфириумы.

Минимальная сумма депозита – 300 р., снятия – 700 р. Комиссии отсутствуют. Ввод и вывод производится одним методом.

Скорость вывода зависит от масштаба выигрышей. Суммы до 1000 евро выходят в течение суток, большие деньги – до 3 дней.

Установленные лимиты здесь таковы (в евро):

Сутки – 5000. Неделя – 10 000 Месяц – 35 000

Подробности наград

Cat Casino особе трепетно относится к новичкам. И поощряет их прибавками к начальным пяти депозитам. Детали:

Инвестиция Параметр (%) Границы вложения (в руб.) 1-ая 100 + 150 фс (игровой автомат Book of Sun: Choice) 27 000 2-ая 50 36 000 3-ья 25 45 000 4-ая 50 36 000 5-ая 100 27 000

Минимальное вложение составляет 1800 р. Обозначенные предложения характеризуются вайджером 35х.

О прочих подарках сообщается на официальном сайте и в рассылках. Обычно для запуска наград применяются промокоды.

Игорный авангард

Это главное, чем привлекает онлайн казино. И в целом поприща разделены на следующие классификации:

Первая. Игровые автоматы. В совокупности 500 моделей, удобно размещённых по категориям:

Новинки. Выставлены свежие модификации. Примеры: «Harlequeen», «Codex of Fortune», «Guardian Of Athens».

Популярные. Вариации, пользующиеся наибольшим спросом по статистике: «Book of Sun Choice», «Book of Doom», «The Night Racing» и др.

Джекпоты. Модели с наивысшей отдачей. Здесь каждый имеет шанс на получение куша: Vegas» и «Charms And Clovers», «Slots Angels» и пр.

Вторая. Столы. Свыше 200. Основательно представлена рулетка, блэкджек, баккара и покер: «Roulette X5», «Multihand Vegas Single», «Hold’em Poker». Также есть кено, «Hi Lo Gambler», «Dragon Tiger», «Retro Solitaire» и другие радости.

Третья. Залы с настоящими дилерами, создающие атмосферу наземного заведения. Процессы идут с реальными людьми. Развлечения разнообразны: карты, рулетки, колёса удачи, кости и т.д. Всего – 118 румов. Особый акцент онлайн казино здесь ставит на блэкджеке – более 50 версий.

Четвёртая. Скретч-карты. Их число превышает отметку 100. Это поприща с мгновенным розыгрышем: «Kitty Puzzle», «Lucky Day: Mega Hallowin», «Wai-Kiki Scratch» и пр.

Пятая. Megawaves. Разновидности игровых автоматов. Более 120. Примеры: «Bonanza», «Buffalo King», «Ali Baba’s Luck» и др.

Шестая. Еженедельные соревнования. Их подробности освещаются в почтовых уведомлениях и на основном ресурсе. Показаны результаты участников и даты нового первенства.

Cat Casino подразумевает демо-режим во всех категориях, кроме 3 и 6. В турнирах он исключается по умолчанию. В румах с крупье устраивается только денежное пари для зарегистрированной клиентуры.